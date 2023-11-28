На окупованих територіях посилили примусову паспортизацію у межах підготовки до «виборів Путіна».
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
«У листопаді 2023 року в кремлі відбулись закриті збори з керівниками російських регіонів та окупаційними ватажками Москви на тимчасово поневолених територіях України. Нараду проводив заступник голови адміністрації російського диктатора Путіна Сергія Кірієнко. Він оголосив директиви у межах посилення підготовки до так званого виборчого процесу», – йдеться в повідомленні.
Під час зібрання наказано:
Ватажки російських окупаційних адміністрацій також отримали завдання — довести рівень примусової паспортизації на окупованих територіях України до як мінімум 85%.
Нагадаємо, загарбники вимагають від працівників бюджетних сфер, які проживають на окупованих територіях, отримувати паспорти РФ.
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На окупованих територіях посилили примусову паспортизацію у межах підготовки до «виборів Путіна».
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.
«У листопаді 2023 року в кремлі відбулись закриті збори з керівниками російських регіонів та окупаційними ватажками Москви на тимчасово поневолених територіях України. Нараду проводив заступник голови адміністрації російського диктатора Путіна Сергія Кірієнко. Він оголосив директиви у межах посилення підготовки до так званого виборчого процесу», – йдеться в повідомленні.
Під час зібрання наказано:
Ватажки російських окупаційних адміністрацій також отримали завдання — довести рівень примусової паспортизації на окупованих територіях України до як мінімум 85%.
Нагадаємо, загарбники вимагають від працівників бюджетних сфер, які проживають на окупованих територіях, отримувати паспорти РФ.