В Україні через негоду загинули 12 людей, 23 людини постраждали, серед них — двоє дітей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Наразі на території України ускладнених погодних умов немає. Знеструмленими залишаються 521 населений пункт у 11 областях.

З 26 листопада було відбуксовано 2 тисячі транспортних засобів, зокрема, 31 пасажирський автобус і 33 автомобілі швидкої медичної допомоги.

Допомогу було надано більше 4 тисячам громадян, серед яких 226 дітей.

Проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Водночас перекрито рух для всіх категорій транспорту на автодорозі Миколаївської області Т-15-10 «Арбузинка — Нова Одеса».

«Тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 в Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області», — додав Ігор Клименко.

Нагадаємо, за три дні в травмпункт Миколаєва звернулися 36 людей через ожеледицю.