В Україні через негоду загинули 12 людей, 23 людини постраждали, серед них — двоє дітей.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Наразі на території України ускладнених погодних умов немає. Знеструмленими залишаються 521 населений пункт у 11 областях.
З 26 листопада було відбуксовано 2 тисячі транспортних засобів, зокрема, 31 пасажирський автобус і 33 автомобілі швидкої медичної допомоги.
Допомогу було надано більше 4 тисячам громадян, серед яких 226 дітей.
Проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Водночас перекрито рух для всіх категорій транспорту на автодорозі Миколаївської області Т-15-10 «Арбузинка — Нова Одеса».
«Тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 в Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області», — додав Ігор Клименко.
Нагадаємо, за три дні в травмпункт Миколаєва звернулися 36 людей через ожеледицю.
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В Україні через негоду загинули 12 людей, 23 людини постраждали, серед них — двоє дітей.
Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Наразі на території України ускладнених погодних умов немає. Знеструмленими залишаються 521 населений пункт у 11 областях.
З 26 листопада було відбуксовано 2 тисячі транспортних засобів, зокрема, 31 пасажирський автобус і 33 автомобілі швидкої медичної допомоги.
Допомогу було надано більше 4 тисячам громадян, серед яких 226 дітей.
Проїзд на дорогах загального користування забезпечено. Водночас перекрито рух для всіх категорій транспорту на автодорозі Миколаївської області Т-15-10 «Арбузинка — Нова Одеса».
«Тривають роботи з очищення ділянок автодоріг М-16 в Одеській області, автодоріг М-13, Р-75, Т-15-04, Т-15-06, Т-15-10 у Миколаївській області та М-13 у Кіровоградській області», — додав Ігор Клименко.
Нагадаємо, за три дні в травмпункт Миколаєва звернулися 36 людей через ожеледицю.