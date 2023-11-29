Угорщина ніколи не постачатиме Україні зброю, щоб допомогти їй боротися з російськими окупаційними військами.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв’ю CNBC.
Глава МЗС зазначив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним у жовтні, щоб з’ясувати, чи є можливості для миру.
«Чого ми ніколи не робили і робити не будемо, так це постачання зброї, тому що ми віримо, що замість зброї в цей регіон має бути принесений мир. І чим більше буде доставлено зброї, тим довше триватиме війна. Зараз, чим довше триватиме війна, тим більше людей гине», – зазначив він.
Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокує і надалі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує військову допомогу Україні.
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Угорщина ніколи не постачатиме Україні зброю, щоб допомогти їй боротися з російськими окупаційними військами.
Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто в інтерв’ю CNBC.
Глава МЗС зазначив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрічався з президентом Росії Володимиром Путіним у жовтні, щоб з’ясувати, чи є можливості для миру.
«Чого ми ніколи не робили і робити не будемо, так це постачання зброї, тому що ми віримо, що замість зброї в цей регіон має бути принесений мир. І чим більше буде доставлено зброї, тим довше триватиме війна. Зараз, чим довше триватиме війна, тим більше людей гине», – зазначив він.
Нагадаємо, глава МЗС Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна блокує і надалі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, який фінансує військову допомогу Україні.