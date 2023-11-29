Правоохоронці завершили евакуацію дітей з трьох громад Куп'янського району Харківщини, який перебуває під постійними ворожими обстрілами. Останні дві сім'ї з дітьми шукали майже тиждень.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Зазначається, що ще одна сім'я з двома дітьми самостійно виїхала за межі Харківської області самостійно.

«Останні дві сім'ї з дітьми шукали майже тиждень. Вчора з батьками вивезли останню дівчинку, що залишалася в небезпечному районі», — написав він.

Усього з трьох громад Куп'янського району, де була оголошена евакуація, разом з батьками вивезено 299 дітей.

Як повідомлялось раніше, із найнебезпечніших населених пунктів Куп’янського району завершили примусову евакуацію родин з дітьми.