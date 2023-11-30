Вночі російські окупаційні війська атакували Одещину ударними безпілотниками.

Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.

«Пʼять «шахедів» знищили наші сили ППО. На жаль, не вдалось уникнути влучання: пошкоджено будівлю, що не використовувалася. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, люди не постраждали», — йдеться в повідомленні.

Також повідомлялось, що минулої доби, 29 листопада, російська армія здійснила 107 обстрілів Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще п’ятеро людей були поранені.