Вночі російські окупаційні війська атакували Одещину ударними безпілотниками.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.
«Пʼять «шахедів» знищили наші сили ППО. На жаль, не вдалось уникнути влучання: пошкоджено будівлю, що не використовувалася. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, люди не постраждали», — йдеться в повідомленні.
Також повідомлялось, що минулої доби, 29 листопада, російська армія здійснила 107 обстрілів Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще п’ятеро людей були поранені.
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Вночі російські окупаційні війська атакували Одещину ударними безпілотниками.
Про це повідомив глава ОВА Олег Кіпер.
«Пʼять «шахедів» знищили наші сили ППО. На жаль, не вдалось уникнути влучання: пошкоджено будівлю, що не використовувалася. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники, люди не постраждали», — йдеться в повідомленні.
Також повідомлялось, що минулої доби, 29 листопада, російська армія здійснила 107 обстрілів Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще п’ятеро людей були поранені.