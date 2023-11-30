Минулої доби, 29 листопада, російська армія здійснила 107 обстрілів Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, ще п’ятеро людей були поранені.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів, об'єкт критичної інфраструктури та навчальний заклад у Херсоні, а також у медичну установу та дошкільний навчальний заклад у Херсонському районі.

«За минулу добу противник здійснив 107 обстрілів, випустивши 656 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», танків, БПЛА та авіації. По місту Херсон ворог випустив 23 снаряди», — зазначив голова ОВА.

Нагадаємо, що у середу, 29 листопада, російські війська завдавали артилерійських ударів по Куцурубській та Очаківській громадах.