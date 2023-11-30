З Херсонщини ще 44 дитини вирушили до більш безпечних регіонів.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що там юні жителі Херсонщини зможуть відпочити та пройти курс реабілітації в оздоровчих закладах.
«Це малеча з громад області, які постійно обстрілює російська армія. Вони у супроводі батьків та двох медпрацівників поїхали до Яремчі та Трускавця», – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось раніше, із найнебезпечніших населених пунктів Куп’янського району завершили примусову евакуацію родин з дітьми.
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З Херсонщини ще 44 дитини вирушили до більш безпечних регіонів.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
Зазначається, що там юні жителі Херсонщини зможуть відпочити та пройти курс реабілітації в оздоровчих закладах.
«Це малеча з громад області, які постійно обстрілює російська армія. Вони у супроводі батьків та двох медпрацівників поїхали до Яремчі та Трускавця», – йдеться в повідомленні.
Як повідомлялось раніше, із найнебезпечніших населених пунктів Куп’янського району завершили примусову евакуацію родин з дітьми.