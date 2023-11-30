З Херсонщини ще 44 дитини вирушили до більш безпечних регіонів.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

Зазначається, що там юні жителі Херсонщини зможуть відпочити та пройти курс реабілітації в оздоровчих закладах.

«Це малеча з громад області, які постійно обстрілює російська армія. Вони у супроводі батьків та двох медпрацівників поїхали до Яремчі та Трускавця», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось раніше, із найнебезпечніших населених пунктів Куп’янського району завершили примусову евакуацію родин з дітьми.