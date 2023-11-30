Служба безпеки ліквідувала ще чотири схеми ухилення від мобілізації, які діяли у різних регіонах України.

Про це повідомляє СБУ.

Відомо, що серед затриманих – столичний власник транспортної компанії, що імітувала міжнародні пасажирські перевезення, та посадовець одного з підрозділів ДСНС у Кіровоградській області.

Зокрема, за гроші фігуранти переправляли ухилянтів до країн Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів. Вартість таких «послуг» становила до 8 тисяч доларів. Сума залежала від терміновості втечі та її способу.

Так, у Києві і на Тернопільщині викрито трьох ділків, які відправляли ухилянтів до країн Євросоюзу як водіїв міжнародних пасажирських рейсів. Оборудку організував 48-річний киянин, який придбав на підставну особу транспортне підприємство. Його спільник з Тернопільщини підшукував охочих уникнути мобілізації. Для безперешкодного перетину кордону їхні прізвища заздалегідь вносили до інформаційної системи «Шлях» як водіїв закордонних рейсів.

Зокрема, ще одна спільниця фігурантів супроводжувала псевдоводіїв до закордонного пункту призначання і поверталася в Україну вже за кермом мікроавтобуса. Для конспірації злочинних дій фігуранти кожні два тижні перереєстровували та змінювали номерні знаки своїх автомобілів.

У Кропивницькому затримано посадовця одного із підрозділів Держслужби з надзвичайних ситуацій у Кіровоградській області. За хабарі він пропонував потенційним призовникам працевлаштуватися у ДСНС. Таким чином фігурант «гарантував» їм «бронь» від мобілізації, зазначили в СБУ.

Крім того, на Закарпатті двоє мешканців Тячівського району переправляли ухилянтів до сусідньої європейської країни вплав через прикордонну річку. У вартість «послуги» входив гідрокостюм, яким споряджали клієнтів.

На Буковині затримано працівника місцевої будівельної фірми, який після роботи за гроші переводив ухилянтів до ЄС лісовими стежками.

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше також повідомлялось, що правоохоронці ліквідували в Одесі ще один канал нелегального виїзду військовозобов’язанихза межі України. Оборудку організував очільник місцевої фірми, яка займається працевлаштуванням громадян за кордоном.