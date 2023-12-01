Вночі, з 30 листопада на 1 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області було знищено сім ворожих БпЛА типу «Shahed-131/136».
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Внаслідок нічної атаки дронами на агропідприємствах в Баштанському районі пошкоджено складську будівлю, ангар, сільськогосподарську техніку.
Зазначається, що ніхто не постраждав.
Крім того, 30 листопада о 12:19 та 22:58 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та береговій смузі Очакова. Також про постраждалих інформація відсутня.
Нагадаємо, російські війська завдали артилерійських ударів по Куцурубській та Очаківській громадах.
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Вночі, з 30 листопада на 1 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області було знищено сім ворожих БпЛА типу «Shahed-131/136».
Про це повідомляє Миколаївська ОВА.
Внаслідок нічної атаки дронами на агропідприємствах в Баштанському районі пошкоджено складську будівлю, ангар, сільськогосподарську техніку.
Зазначається, що ніхто не постраждав.
Крім того, 30 листопада о 12:19 та 22:58 ворожі артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії та береговій смузі Очакова. Також про постраждалих інформація відсутня.
Нагадаємо, російські війська завдали артилерійських ударів по Куцурубській та Очаківській громадах.