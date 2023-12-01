У соцмережах шахраї поширюють фейкові оголошення про оформлення «грошової допомоги». Правоохоронці закликають громадян не переходити за подібними посиланнями та не вводити дані своїх банківських карток і паролі нібито для «зарахування грошей».
Про це повідомляє поліція Миколаївщини.
До відділення поліції №1 Миколаївського районного управління звернулась 64-річна мешканка Миколаєва з повідомленням про те, що стала жертвою шахраїв.
Зі слів жінки, в одній із соціальних мереж вона побачила оголошення про нібито отримання грошової допомоги. Головною умовою отримання грошових коштів була необхідність вказати свої персональні дані, в тому числі дані банківської картки. Виконавши всі умови, через деякий час жінка виявила, що з її рахунку було знято 36 тисяч 246 гривень.
За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.
Нагадаємо, у Вознесенську Миколаївської області до правоохоронців звернувся 50-річний чоловік, якого ошукали аферисти на 321 тисячу гривень. Він хотів придбати автомобіль.
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У соцмережах шахраї поширюють фейкові оголошення про оформлення «грошової допомоги». Правоохоронці закликають громадян не переходити за подібними посиланнями та не вводити дані своїх банківських карток і паролі нібито для «зарахування грошей».
Про це повідомляє поліція Миколаївщини.
До відділення поліції №1 Миколаївського районного управління звернулась 64-річна мешканка Миколаєва з повідомленням про те, що стала жертвою шахраїв.
Зі слів жінки, в одній із соціальних мереж вона побачила оголошення про нібито отримання грошової допомоги. Головною умовою отримання грошових коштів була необхідність вказати свої персональні дані, в тому числі дані банківської картки. Виконавши всі умови, через деякий час жінка виявила, що з її рахунку було знято 36 тисяч 246 гривень.
За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство». Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.
Нагадаємо, у Вознесенську Миколаївської області до правоохоронців звернувся 50-річний чоловік, якого ошукали аферисти на 321 тисячу гривень. Він хотів придбати автомобіль.