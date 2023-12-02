Внаслідок обстрілів російських окупантів 1 грудня загинули по одній людині у Херсонській та Донецькій області.

Про це повідомили Херсонська ОВА та Донецька ОВА.

За минулу добу противник здійснив 82 обстріли Херсонської області, випустивши 338 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», ПТРК, танків, авіації та БПЛА.

Через це одна людина загинула, ще одна — дістала поранення.

Тим часом у Часовому Яру також загинув цивільний. Ще дві людини на Донеччині поранені — у Торецьку та Богданівці.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу села Тягинка Херсонської області вночі 1 грудня загинув чоловік. Ще одну 81-річну жінку шпиталізували з контузією та вибуховою травмою.