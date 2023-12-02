Внаслідок обстрілів російських окупантів 1 грудня загинули по одній людині у Херсонській та Донецькій області.
Про це повідомили Херсонська ОВА та Донецька ОВА.
За минулу добу противник здійснив 82 обстріли Херсонської області, випустивши 338 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», ПТРК, танків, авіації та БПЛА.
Через це одна людина загинула, ще одна — дістала поранення.
Тим часом у Часовому Яру також загинув цивільний. Ще дві людини на Донеччині поранені — у Торецьку та Богданівці.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу села Тягинка Херсонської області вночі 1 грудня загинув чоловік. Ще одну 81-річну жінку шпиталізували з контузією та вибуховою травмою.
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Внаслідок обстрілів російських окупантів 1 грудня загинули по одній людині у Херсонській та Донецькій області.
Про це повідомили Херсонська ОВА та Донецька ОВА.
За минулу добу противник здійснив 82 обстріли Херсонської області, випустивши 338 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», ПТРК, танків, авіації та БПЛА.
Через це одна людина загинула, ще одна — дістала поранення.
Тим часом у Часовому Яру також загинув цивільний. Ще дві людини на Донеччині поранені — у Торецьку та Богданівці.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу села Тягинка Херсонської області вночі 1 грудня загинув чоловік. Ще одну 81-річну жінку шпиталізували з контузією та вибуховою травмою.