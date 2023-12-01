Внаслідок обстрілу села Тягинка Херсонської області вночі 1 грудня загинув чоловік. Ще одну 81-річну жінку шпиталізували з контузією та вибуховою травмою.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, тіло чоловіка в одному із будинків виявили рятувальники, які обстежували місяця «прильотів».

Також ворожим вогнем поранено 81-річну жінку, яка на момент атаки теж перебувало у власному будинку. Зараз вона перебуває у лікарні. У неї діагностували контузію та вибухову травму.

Нагадай, що російські війська за минулу добу 91 раз обстріляли Херсонську область, внаслідок чого троє цивільних загинули, ще восьмеро дістали поранення.