Російські війська за минулу добу 91 раз обстріляли Херсонську область, внаслідок чого троє цивільних загинули, ще восьмеро дістали поранення.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Загалом за добу росіяни випустили по регіону 528 снарядів із мінометів, артилерії, реактивних систем залпового вогню «Град», танків, авіації й безпілотників, сім із яких виявилися дронами-камікадзе типу Shahed.

По самому Херсону загарбники випустили 27 снарядів.

«Ворожі влучання відбулися по житлових кварталах населених пунктів області, території заводів і підприємств у Херсоні та будинку культури в Херсонському районі», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські захисники 28 листопада вдарили по будівлі з росіянами у тимчасово захопленому селі в Херсонській області під час ворожої наради. Ліквідовані високопосадовці армії РФ.

