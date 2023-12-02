Негода на заході України призвела до відключення світла в 497 населених пунктах. Найбільше збитків у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства енергетики.

Зазначається, що на Львівщині, де наразі найскладніша ситуація, знеструмлено 305 населених пунктів, із них — 184 частково. Загалом близько 52 тисяч абонентів. Також на Івано-Франківщині без світла 72 населені пункти, загалом — понад 19 тисяч абонентів.

У Тернопільській області на ранок унаслідок негоди без світла залишилися 67 населених пунктів, серед яких — 9 знеструмлені частково. На Хмельниччині повністю знеструмлено 50 населених пунктів, загалом — 6,7 тисячі споживачів.

Крім того, у Київській області з технічних причин без світла 3 тисячі споживачів. В Одеській області через погодні умови залишаються знеструмленими 1,7 тисячі абонентів. Унаслідок бойових дій залишаються знеструмленими:

Запорізька область — 63 населені пункти;

Сумська область — 56 населених пунктів;

Харківська область — 16,7 тисяч абонентів;

Херсонська область — 45 населених пунктів;

Чернігівська область — 23 населені пункти.

У міністерстві додають, що аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі. Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.

Нагадаємо, що цього року у грудні очікуються сильні морози, які спричинить антициклон з Сибіру. Температура подекуди падатиме до -13°...-20°. Потепління очікується лише у третій декаді місяця.