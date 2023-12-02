Негода на заході України призвела до відключення світла в 497 населених пунктах. Найбільше збитків у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Про це повідомили в пресслужбі міністерства енергетики.
Зазначається, що на Львівщині, де наразі найскладніша ситуація, знеструмлено 305 населених пунктів, із них — 184 частково. Загалом близько 52 тисяч абонентів. Також на Івано-Франківщині без світла 72 населені пункти, загалом — понад 19 тисяч абонентів.
У Тернопільській області на ранок унаслідок негоди без світла залишилися 67 населених пунктів, серед яких — 9 знеструмлені частково. На Хмельниччині повністю знеструмлено 50 населених пунктів, загалом — 6,7 тисячі споживачів.
Крім того, у Київській області з технічних причин без світла 3 тисячі споживачів. В Одеській області через погодні умови залишаються знеструмленими 1,7 тисячі абонентів. Унаслідок бойових дій залишаються знеструмленими:
У міністерстві додають, що аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі. Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.
Нагадаємо, що цього року у грудні очікуються сильні морози, які спричинить антициклон з Сибіру. Температура подекуди падатиме до -13°...-20°. Потепління очікується лише у третій декаді місяця.
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Негода на заході України призвела до відключення світла в 497 населених пунктах. Найбільше збитків у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
Про це повідомили в пресслужбі міністерства енергетики.
Зазначається, що на Львівщині, де наразі найскладніша ситуація, знеструмлено 305 населених пунктів, із них — 184 частково. Загалом близько 52 тисяч абонентів. Також на Івано-Франківщині без світла 72 населені пункти, загалом — понад 19 тисяч абонентів.
У Тернопільській області на ранок унаслідок негоди без світла залишилися 67 населених пунктів, серед яких — 9 знеструмлені частково. На Хмельниччині повністю знеструмлено 50 населених пунктів, загалом — 6,7 тисячі споживачів.
Крім того, у Київській області з технічних причин без світла 3 тисячі споживачів. В Одеській області через погодні умови залишаються знеструмленими 1,7 тисячі абонентів. Унаслідок бойових дій залишаються знеструмленими:
У міністерстві додають, що аварійно-відновлювальні бригади працюють у посиленому режимі. Застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.
Нагадаємо, що цього року у грудні очікуються сильні морози, які спричинить антициклон з Сибіру. Температура подекуди падатиме до -13°...-20°. Потепління очікується лише у третій декаді місяця.