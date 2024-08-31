Вікторія Сюмар, фото з відкритих джерел

Народна депутатка від «Європейської солідарності» Вікторія Сюмар підготувала запит до Національної поліції України у зв'язку з нещодавнім інцидентом у Миколаєві, де виявили вантаж з «біологічними відходами». Вона закликала до прозорого розслідування і відповіді на ряд важливих питань.

Зокрема, у своєму зверненні, вона просить надати відповідь чи було знайдено у вантажівці рештки собак і скількох, а також де були отримані ці «біологічні відходи».

«Сподіваюся отримати відповідь щодо того, чи зʼясувала поліція походження «біоматеріалу», в який спосіб ці тварини померли і які інші підстави були щодо порушення статті про жорстоке поводження. Так само серед питань – звідки саме цей «біоматеріал», і чи здійснюються такі перевозки саме для утилізації регулярно, чи це одиничний випадок. Станом зараз ЗМІ відкоригували пост про те, що власник фургону має стосунок до мережі шаурми. Це теж варто перевірити», – написала Сюмар.

Також депутатка запитала, чи проводяться подібні перевезення регулярно або ж це був одиничний випадок.

«Бо проблема жорстокого поводження з тваринами існує. І проблема безпритульних тварин існує, особливо на лінії фронту. І проблема зі стерилізаціями існує. Всі ці проблеми є, і їх треба вирішувати. Я сподіваюся, що історія в Миколаєві наблизить нас до рішень. Тому спробую разом з колегами отримати відповіді на ті питання, які виникають у звʼязку з цим скандалом. Такі історії не маю обмежуватися постом. Бо правда важлива. І моя мета – її зʼясувати», – додала вона.

Запит Вікторії Сюмар до Національної поліції України, скриншот з її Facebook

То чи було 2,5 тонни заморожених собак у Миколаєві чи ні?

Нагадаємо, 29 серпня, медіа, анонімні телеграм-канали, у тому числі і проросійські, а також українські політики поширили інформацію про те, що у Миколаєві в ДТП потрапив вантажний автомобіль, який нібито перевозив 2,5 тонни «заморожених собак» до Одеси.

Інформація про те, що в Миколаєві нібито вбили бездомних тварин та намагались вивезти їх до Одеси почала масово поширюватись у різних телеграм-каналах та публічними особами. Однією з перших була зоозахисниця з Миколаєва Анна Куркуріна. Вона записала відеозвернення, у якому заявила про «2,5 тонни трупів заморожених собак» та звинуватила мера Миколаєва у вбивстві тварин. Цю публікацію, зокрема, прокоментувала блогерка Раміна Есхакзай, яка закликала робити репости та чекати реакцію. Це відео у Інстаграмі поширили 13 тисяч разів.

Серед тих, хто поширив інформацію про заморожених собак, яких везли до Одеси, була також народна депутатка Вікторія Сюмар.

«…Вибачте за off top, але від цієї новини просто стає моторошно. В Миколаєві випадково виявили багаж… у дві з половиною тонни мертвих собак… Це щонайменше півтори сотні тварин. Вантажівка просто втрапила в аварію і таким чином поліція побачила «вантаж», який маркувався в документах як «біологічні відходи». Цих собак хотіли кремувати, тобто спалити в Одесі…І це ще окреме питання, чи не планували якось інакше використати «заморожене мʼясо»?», — написала Вікторія Сюмар у своєму фейсбуці.

У цей же час, зважаючи на суспільній резонанс, який набула інформація про тонни заморожених собак з Миколаєва, мер Олександр Сєнкевич записав відеозвернення, де повідомив, що поширена медіа інформація — неправда, а медіа, які це поширили, назвав «говносайтами».

Детальніше читайте у нашому матеріалі «То чи було 2,5 тонни заморожених собак у Миколаєві чи ні?».