Авіаудар по Харкову: кількість постраждалих зросла до 97 осіб

Російські війська вдарили по Харкову, фото: Олег Синєгубов

Станом на ранок 31 серпня, відомо про 97 постраждалих внаслідок масованого обстрілу Харкова 30 серпня. Ще семеро осіб загинули.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

«За уточненою інформацією, внаслідок ворожого удару по Харкову станом на зараз постраждали 97 людей, з них – 22 неповнолітніх», – написав він.

Нагадаємо, у п’ятницю, 30 серпня, російські війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30. Вже відомо про шістьох загиблих, ще 59 людей постраждали. Загалом, за словами місцевої влади, російські війська здійснили п’ять авіаційних обстрілів з Бєлгородської області, використовуючи боєприпас УМПБ Д-30.