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Поранено троє людей: війська РФ за добу атакували 19 населених пунктів Херсонщини

Обстріл Херсона. Ілюстраційне фото: СуспільнеОбстріл Херсона. Ілюстраційне фото: Суспільне

У Херсонській області протягом минулої доби троє людей отримали поранення внаслідок обстрілів.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.

«Російські військові поцілили в освітній заклад, адмінбудівлю, банківську установу та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопроводи, гаражі, господарчі споруди та приватний автомобіль», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 30 серпня, російські війська здійснювали атаки на Миколаївщину за допомогою FPV-дронів і артилерії.

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