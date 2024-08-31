Поранено троє людей: війська РФ за добу атакували 19 населених пунктів Херсонщини
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- Анна Гакман
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9:25, 31 серпня, 2024
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У Херсонській області протягом минулої доби троє людей отримали поранення внаслідок обстрілів.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Telegram.
«Російські військові поцілили в освітній заклад, адмінбудівлю, банківську установу та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків. Також окупанти пошкодили газопроводи, гаражі, господарчі споруди та приватний автомобіль», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, впродовж минулої доби, 30 серпня, російські війська здійснювали атаки на Миколаївщину за допомогою FPV-дронів і артилерії.