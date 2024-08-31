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Вдвічі більше: ChatGPT досяг 200 мільйонів користувачів на тиждень

ChatGPT, фото: InsiderChatGPT, фото: Insider

Компанія OpenAI заявила, що її продукт бот ChatGPT, досяг показника у 200 мільйонів користувачів на тиждень. 

Про це повідомляє The Verge.

Зазначається, що чат-боту вдалося збільшити свою клієнтську базу вдвічі менш ніж за рік – у листопаді 2023 року в OpenAI нараховували 100 мільйонів щотижневих користувачів. 

«Крім того, 92% бізнесів, які зазначені у списку Fortune 500 (рейтинг світових корпорацій, що мають найбільший прибуток – прим.), використовують у своїй діяльності наш продукт», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, компанія OpenAI змінила політику ChatGPT, фактично дозволивши використовувати свої технології у військових цілях.

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