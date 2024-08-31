  • субота

    31 серпня, 2024

  • Миколаїв

  • 31 серпня , 2024 серпня

  • Миколаїв •

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

Над Миколаївщиною вночі ППО знищила один БпЛА Shahed

Shahed, фото: МілітарійShahed, фото: Мілітарний

Над Миколаївщиною знищено один БпЛА типу «Shahed-136/131».

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Уточнення. У ніч на 31 серпня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed-136/131», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 30 серпня, російські війська здійснювали атаки на Миколаївщину за допомогою FPV-дронів і артилерії.

Читайте також:

news

Урожайність овочів на Миколаївщині зберігається на рівні попереднього року, – ОВА

Анна Гакман
news

«Об'єднав близько 200 містян»: у Миколаєві відбувся забіг на честь полеглих захисників та захисниць

Анна Гакман
news

Миколаївці заборгували понад ₴380 млн за тепло

Анна Гакман
news

Дронами та артилерією: російські війська атакували громаду на Миколаївщині

Анна Гакман
news

У Миколаєві звільняють вчителів та об‘єднують класи за три дні до початку навчання

Олена Козубовська