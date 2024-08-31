Над Миколаївщиною вночі ППО знищила один БпЛА Shahed

Shahed, фото: Мілітарний

Над Миколаївщиною знищено один БпЛА типу «Shahed-136/131».

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Уточнення. У ніч на 31 серпня силами й засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено один БпЛА типу «Shahed-136/131», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, впродовж минулої доби, 30 серпня, російські війська здійснювали атаки на Миколаївщину за допомогою FPV-дронів і артилерії.