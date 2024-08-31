За добу енергетики відновили електропостачання для понад 13 тисяч споживачів

Протягом доби з 30 на 31 серпня енергетики відновили електропостачання для 13 тисяч 175 споживачів по всій території країни.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

«Минулої доби енергетики відновили живлення для 13 тисяч 175 споживачів, знеструмлених внаслідок бойових дій та технологічних порушень. Загалом через бойові дії та техпорушення на ранок залишаються без електропостачання 536 населених пунктів», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія завдала ракетного удару по Україні.

Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.

У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.