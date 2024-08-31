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Російські війська завдали удару по Харківщині: загинуло двоє людей

Внаслідок російського удару по селу Черкаська Лозова на Харківщині в суботу загинуло двоє людей, також є поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram.

Олег Синєгубов повідомив, що о 14:55 окупанти завдали удару по селу Черкаська Лозова, в результаті чого загорівся будинок. 

Спочатку голова ОВА повідомив про четверо постраждалих, але згодом їхня кількість зросла до восьми. 

«Кількість постраждалих збільшилася до восьмиЯк повідомляють медики екстреної допомоги, семеро – легкі, одна жінка – в середньому стані», – йдеться у повідомленні.

Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок російського обстрілу в Черкаській Лозовій загинула жінка, і її особу наразі встановлюють. 

О 16:05 він оновив інформацію, заявивши, що кількість загиблих збільшилася до двох.

Нагадаємо, у п’ятницю, 30 серпня, російські війська вдарили по Харкову модифікованими керованими авіабомбами УМПБ Д-30. Вже відомо про шістьох загиблих, ще 59 людей постраждали. Загалом, за словами місцевої влади, російські війська здійснили п’ять авіаційних обстрілів з Бєлгородської області, використовуючи боєприпас УМПБ Д-30.

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