У застосунку «Армія+» з'явиться електронне посвідчення військового

Катерина Черногоренко, фото з відкритих джерел

Впродовж наступних шести місяців у застосунку «Армія+» з'явиться електронне посвідчення для військовослужбовців.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Вона повідомила, що це буде повноцінний електронний документ, який міститиме фотографію та всі необхідні реквізити. Він буде аналогічний електронному військово-обліковому документу в застосунку «Резерв+», але призначений для військовослужбовців.

«Ми плануємо електронне військове посвідчення. Плануємо протягом пів року запустити повноцінний електронний документ», – зазначила Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, Міністерство оборони України та Міністерство охорони здоровʼя розробляють механізм запровадження електронних направлень на військово-лікарську комісію через додаток «Резерв+».