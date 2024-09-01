  • неділя

    1 вересня, 2024

  • Миколаїв

  • 1 вересня , 2024 вересня

  • Миколаїв •

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ЗМІ:МК №711-207/Р

У застосунку «Армія+» з'явиться електронне посвідчення військового

Катерина Черногоренко, фото з відкритих джерелКатерина Черногоренко, фото з відкритих джерел

Впродовж наступних шести місяців у застосунку «Армія+» з'явиться електронне посвідчення для військовослужбовців.

Про це заявила заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

Вона повідомила, що це буде повноцінний електронний документ, який міститиме фотографію та всі необхідні реквізити. Він буде аналогічний електронному військово-обліковому документу в застосунку «Резерв+», але призначений для військовослужбовців.

«Ми плануємо електронне військове посвідчення. Плануємо протягом пів року запустити повноцінний електронний документ», –  зазначила Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, Міністерство оборони України та Міністерство охорони здоровʼя розробляють механізм запровадження електронних направлень на військово-лікарську комісію через додаток «Резерв+».

Читайте також:

news

Урожайність овочів на Миколаївщині зберігається на рівні попереднього року, – ОВА

Анна Гакман
news

«Об'єднав близько 200 містян»: у Миколаєві відбувся забіг на честь полеглих захисників та захисниць

Анна Гакман
news

Миколаївці заборгували понад ₴380 млн за тепло

Анна Гакман
news

Дронами та артилерією: російські війська атакували громаду на Миколаївщині

Анна Гакман
news

У Миколаєві звільняють вчителів та об‘єднують класи за три дні до початку навчання

Олена Козубовська

ЗАБІГ

У Миколаєві відбувся забіг на честь полеглих захисників та захисниць

ВІДЕО

У Миколаєві звільняють вчителів та об‘єднують класи

9 годин тому

СТАТТЯ

Як війна вплинула на готельно-ресторанний бізнес Миколаєва

Олена Козубовська

Головне сьогодні