«Миколаївобленерго» опублікувало графік відключень світла на завтра

Відключення світла, фото: Vector

«Миколаївобленерго» повідомило про графіки погодинних відключень (ГПВ) по області на 1 вересня.

Зокрема, завтра будуть застосовувати одну та дві черги відключень, йдеться у повідомленні.

Очікується одночасне відключення:

00:00 - 17:00 - однієї черги

17:00 - 22:00 - двох черг

22:00 - 24:00 - однієї черги.

В почерговому розрізі:

1 черга: 00:00 - 02:00

18:00 - 20:00

2 черга: 06:00 - 08:00

12:00 - 14:00

18:00 - 20:00

3 черга: 08:00 - 10:00

20:00 - 22:00

4 черга: 02:00 - 04:00

14:00 - 16:00

20:00 - 22:00

5 черга: 10:00 - 12:00

16:00 - 18:00

6 черга: 04:00 - 06:00

17:00 - 18:00

22:00 - 24:00

Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія завдала ракетного удару по Україні.

Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.

У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.