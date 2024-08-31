«Миколаївобленерго» опублікувало графік відключень світла на завтра
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- Анна Гакман
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19:46, 31 серпня, 2024
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«Миколаївобленерго» повідомило про графіки погодинних відключень (ГПВ) по області на 1 вересня.
Зокрема, завтра будуть застосовувати одну та дві черги відключень, йдеться у повідомленні.
Очікується одночасне відключення:
- 00:00 - 17:00 - однієї черги
- 17:00 - 22:00 - двох черг
- 22:00 - 24:00 - однієї черги.
В почерговому розрізі:
- 1 черга: 00:00 - 02:00
18:00 - 20:00
- 2 черга: 06:00 - 08:00
12:00 - 14:00
18:00 - 20:00
- 3 черга: 08:00 - 10:00
20:00 - 22:00
- 4 черга: 02:00 - 04:00
14:00 - 16:00
20:00 - 22:00
- 5 черга: 10:00 - 12:00
16:00 - 18:00
- 6 черга: 04:00 - 06:00
17:00 - 18:00
22:00 - 24:00
Нагадаємо, вранці 26 серпня російська армія завдала ракетного удару по Україні.
Внаслідок російської атаки 26 серпня у Миколаївській області поранено трьох цивільних.
У зв'язку з ранковою атакою РФ та аварійними відключеннями світла у Миколаївській області запрацювало близько 400 пунктів незламності.