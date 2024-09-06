Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Завтра, 7 вересня, у Миколаєві та Баштанці очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу. На інших територіях Миколаївської області через зміну погоди рівень пожежної небезпеки знизиться.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

Первомайськ ІІ клас

Вознесенськ ІІ клас

Баштанка V клас

Миколаїв V клас

Очаків І клас

Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині. Зображення: Гідрометцентр

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.

Нагадаємо, на Миколаївщині протягом 5 та в ніч на 6 вересня вогнеборці ліквідували девʼять пожеж.