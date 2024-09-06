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У Миколаєві та області 7 вересня очікується найвищий рівень пожежної небезпеки

Пожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежі на Миколаївщині. Фото: ДСНС Миколаївщини

Завтра, 7 вересня, у Миколаєві та Баштанці очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу. На інших територіях Миколаївської області через зміну погоди рівень пожежної небезпеки знизиться.

Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.

  • Первомайськ ІІ клас 
  • Вознесенськ ІІ клас 
  • Баштанка V клас 
  • Миколаїв V клас 
  • Очаків І клас 
Рівень пожежної небезпеки на Миколаївщині. Зображення: ГідрометцентрРівень пожежної небезпеки на Миколаївщині. Зображення: Гідрометцентр

У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.

Нагадаємо, на Миколаївщині протягом 5 та в ніч на 6 вересня вогнеборці ліквідували девʼять пожеж.

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