У Миколаєві та області 7 вересня очікується найвищий рівень пожежної небезпеки
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- Даріна Мельничук
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18:30, 06 вересня, 2024
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Завтра, 7 вересня, у Миколаєві та Баштанці очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки V класу. На інших територіях Миколаївської області через зміну погоди рівень пожежної небезпеки знизиться.
Про це повідомили в Миколаївському обласному центрі з гідрометеорології.
- Первомайськ ІІ клас
- Вознесенськ ІІ клас
- Баштанка V клас
- Миколаїв V клас
- Очаків І клас
У гідрометцентрі зазначили, що погодні умови сприятимуть високій імовірності виникнення та розповсюдження пожеж в екосистемах, при наявності джерел займання, тобто відкритого вогню.
Нагадаємо, на Миколаївщині протягом 5 та в ніч на 6 вересня вогнеборці ліквідували девʼять пожеж.