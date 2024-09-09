Низка вулиць Миколаєва завтра залишиться без світла через поточний ремонт: адреси
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
22:00, 09 вересня, 2024
-
Завтра, 10 вересня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 9:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- пр. Богоявленський
- вул. Будівельників
- пр. Миру
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- вул. 1 Наскрізна
- вул. 1 Ялтинська
- вул. 2 Наскрізна
- вул. 3 Ялтинська
- вул. 4 Ялтинська
- вул. 5 Ялтинська
- вул. 7 Ялтинська
- вул. Ялти
- вул. 2 Ялтинська
- вул. Ковальська
- вул. 4 Слобідська
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 20:00 вечора за адресами:
- пров. 2 Знамʼянський
- вул. Знамʼянська
- пров. 1 Знамʼянський
- вул. Вокзальна
- вул. Райдужна
- вул. Вокзальна
Також електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- пров. Колективний
- вул. Машинобудівна
- СТВ Путієць
- вул. Січова
- вул. Тепла
- вул. Лисенка
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. Лісова
- вул. Запорізька
- вул. Хвойна
- вул. Романа Клімов
Відключення світла на Миколаївщині
Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.
В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.
Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.
Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.
15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.
На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції.
Однак зазначимо, що з 25 липня в Миколаївській області почали послаблювати дії графіків погодинних відключень. А вже в кінці липня вони поки що перестали діяти повністю.