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Низка вулиць Миколаєва сьогодні залишаться без світла через поточний ремонт: адреси

Електричні лампи, фото: cek.dp.uaЕлектричні лампи, фото: cek.dp.ua

Сьогодні, 11 вересня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».

Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:

  • пров. Перспективний;
  • пров. Переможців;
  • пров. Сніжний;
  • вул. М. Скорика;
  • вул. Матвіївська;
  • вул. Верхня;
  • пров. Тепличний;
  • вул. Фермерська;
  • вул. Бронзова;
  • вул. Козака Матвія;
  • вул. Запорізька;
  • вул. Романа Клімова;
  • вул. 1 Піщана;
  • вул. 2 Піщана;
  • вул. Вишнева;
  • вул. Козача;
  • вул. Лісова;
  • вул. Бузкова;
  • вул. Хвойна;
  • пров. Місячий;
  • пров. Пшеничний;
  • пров. Суднозбиральників;
  • вул. Отрадна.

Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:

  • вул. Бойченка;
  • вул. Троїцька;
  • вул. Захисників Миколаєва;
  • вул. Данська;
  • вул. Героїв Рятувальників;
  • вул. Образцова;
  • вул. Погранична;
  • вул. 2 Лінія;
  • вул. 4 Лінія;
  • вул. 8 Поздовжня.

Відключення світла на Миколаївщині

Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.

В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».

В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.

Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.

Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.

Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.

15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.

На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції

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