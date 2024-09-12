Деякі вулиці Миколаєва сьогодні залишаться без світла через поточний ремонт: адреси
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- Анна Гакман
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7:46, 12 вересня, 2024
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Сьогодні, 12 вересня, у Миколаєві через поточні ремонти мережі відбудуться планові відключення електроенергії.
Про це повідомляє пресслужба АТ «Миколаївобленерго».
Зазначається, що електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 17:00 вечора за адресами:
- вул. Гаражна;
- вул. О. Янати;
- пров. Казарського;
- вул. Казарського;
- вул. Кінцева;
- пр. Центральний;
- вул. 6 Поперечна;
- вул. 7 Поперечна;
- вул. Шосейна;
- вул. Гліба Бабіча;
- Новий інвалідний хутір;
- вул. Є. Логінова;
- вул. Генерала Олекси Алмазова;
- пров. 4 Парниковий;
- пров. 5 Парниковий;
- вул. Абрикосова.
Також електроенергія буде відсутня з 09:00 ранку до 19:00 вечора за адресами:
- вул. Велика Морська;
- вул. Шнеєрсона;
- вул. Мала Морська;
- вул. Маріупольська;
- вул. Соборна;
- вул. Грецька.
Крім того, електроенергія буде відсутня з 08:00 ранку до 18:00 вечора за адресами:
- вул. Новозаводська;
- СВТ Путієць;
- пров. Колективний;
- вул. Машинобудівна;
- вул. Січова;
- вул. Тепла;
- вул. Лисенка.
Відключення світла на Миколаївщині
Як відомо, відключення електроенергії по всій Україні повернулись із середини травня 2024 року. Основна причина, через яку це сталось — відновлення масштабних обстрілів енергетики росіянами, які за останні три місяці знищили 9,2 ГВт української генерації.
В уряді пояснили, що відключення триватимуть до серпня-вересня. А взимку дефіцит в енергосистемі прогнозується навіть за високих температур.
Премʼєр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Міністерство енергетики та «Укренерго» мають розробити постанову, яка регулюватиме «справедливі графіки вимкнень світла споживачам».
В Миколаєві та області відключення відбуваються згідно черг, на які регіон розподілений за графіком «Миколаївобленерго» — всього їх 6. Список адрес за чергами можна переглянути за посиланням.
Також в «Миколаївобленерго» презентували пошукову систему, яка має допомогти споживачам легше орієнтуватись у графіках та відключеннях електроенергії.
Варто також зазначити, що майже весь цей час світло вимикали за погодинними графіками на 2 години в одній черзі, однак 4 червня у Миколаєві та області ввели спеціальні графіки аварійного відключення. Світла в споживачів не було по 5-6 годин.
Через відсутність електропостачання при введенні графіків відключень в Миколаєві годинами можуть не працювати трамваї та тролейбуси.
15 липня на сайті Кабінету міністрів з'явилася петиція про несправедливий розподіл електроенергії між регіонами України. Наразі вона набрала понад 4 тисячі підписів.
На тривалі відключення світла в Миколаївській області, які досягли по 16-18 годин вплинув також факт поломки на Південноукраїнській атомній електростанції.