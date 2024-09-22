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На Херсонщині росіяни обстріляли навчальні заклади, 5 людей поранено

ерсон, вхід в міський парк Херсонська фортеця. Фото: Суспільне Херсонерсон, вхід в міський парк Херсонська фортеця. Фото: Суспільне Херсон

У суботу, 21 вересня,черех російські обстріли 5 людей дістали поранення. Росіяни атакували 17 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Придніпровське, Антонівка, Садове, Інгулець, Комишани, Білозерка, Томина Балка, Кізомис, Велетенське, Станіслав, Берислав, Новокаїри, Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Веселе та місто Херсон», — йдеться в повідомленні.

Російські військові поцілили у навчальні заклади регіону, соціальну пральню та магазин. Також під ударом опинилися житлові квартали: 5 багатоповерхівок та 13 приватних будинків. Крім того росіяни пошкодили газогін, складські приміщення та приватні  автомобілі.

Нагадаємо, у суботу, 21 вересня російські військові шість разів атакували Миколаївську область FPV-дронами. Під ударом опинилася Куцурубська громада. Внаслідок атаки у селі Дмитрівка пошкоджено приватний будинок, господарську будівлю, гараж та автомобіль. Також росіяни вдарили по палацу культури у селі Парутине, горіла покрівля будівлі. Рятувальники зупинили вогонь, обійшлося без постраждалих.

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