Незаконно вирубували дерева та продавали: на Миколаївщині судитимуть угрупування

На Миколаївщині незаконно вирубували дерева, які потім продавали. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

На Миколаївщині громадянин іноземної держави організував групу людей, які незаконно вирубували дерева і потім продавали. Вони завдали шкоду довкіллю на понад 3 мільйона гривень.

Як повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, іноземець залучив до свого угрупування п’ятьох мешканців Новоодеської територіальної громади.

Зазначається, що упродовж жовтня 2023 року — лютого 2024 року, група незаконно вирубувала дерева у захисних лісових насадженнях лінійного типу на території Миколаївського району, потім перевозили зрубану деревину до місця зберігання, де розпилювали її та в подальшому збували.

За інформацією правоохоронців, угрупування завдало шкоду довкіллю у розмірі понад 3 мільйона гривень.

Також під час обшуків місця зберігання незаконно зрубаних дерев, у транспортних засобах, в яких учасники угрупування перевозили незаконно зрубану деревину, та за місцем їх проживання вилучили 9 мобільних телефонів, 6 бензопил, біля 1000 колод деревини і 1 транспортний засіб.

На Миколаївщині незаконно вирубували дерева, які потім продавали. Фото: Миколаївська обласна прокуратура На Миколаївщині незаконно вирубували дерева, які потім продавали. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Миколаївська окружна прокуратура скерована до суду обвинувальний акт стосовно організатора та п’ятьох членів групи за незаконну порубку лісу, що передбачає частина 3 статті 28, частина 2 і частина 4 статті 246 Кримінального кодексу України. За вчинене їм загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Миколаївська окружна прокуратура повернула у власність громади земельну ділянку площею 21 гектар разом зі ставком. Водойма була занедбана і майже пересохла. Орендар використовував ділянку без належних документів та не сплачував оренду.