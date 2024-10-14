  • понеділок

    14 жовтня, 2024

  • 13°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 14 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 13° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Незаконно вирубували дерева та продавали: на Миколаївщині судитимуть угрупування

1На Миколаївщині незаконно вирубували дерева, які потім продавали. Фото: Миколаївська обласна прокуратура 

На Миколаївщині громадянин іноземної держави організував групу людей, які незаконно вирубували дерева і потім продавали. Вони завдали шкоду довкіллю на понад 3 мільйона гривень.

Як повідомляє Миколаївська обласна прокуратура, іноземець залучив до свого угрупування п’ятьох мешканців Новоодеської територіальної громади.

Зазначається, що упродовж жовтня 2023 року — лютого 2024 року, група незаконно вирубувала дерева у захисних лісових насадженнях лінійного типу на території Миколаївського району, потім перевозили зрубану деревину до місця зберігання, де розпилювали її та в подальшому збували.

За інформацією правоохоронців, угрупування завдало шкоду довкіллю у розмірі понад 3 мільйона гривень.

Також під час обшуків місця зберігання незаконно зрубаних дерев, у транспортних засобах, в яких учасники угрупування перевозили незаконно зрубану деревину, та за місцем їх проживання вилучили 9 мобільних телефонів, 6 бензопил, біля 1000 колод деревини і 1 транспортний засіб.

На Миколаївщині група людей незаконно вирубували дерева, які потім продавали. Фото: Миколаївська обласна прокуратура На Миколаївщині незаконно вирубували дерева, які потім продавали. Фото: Миколаївська обласна прокуратура 
На Миколаївщині група людей незаконно вирубували дерева, які потім продавали. Фото: Миколаївська обласна прокуратура На Миколаївщині незаконно вирубували дерева, які потім продавали. Фото: Миколаївська обласна прокуратура 

Миколаївська окружна прокуратура скерована до суду обвинувальний акт стосовно організатора та п’ятьох членів групи за незаконну порубку лісу, що передбачає частина 3 статті 28, частина 2 і частина 4 статті 246 Кримінального кодексу України. За вчинене їм загрожує від 5 до 7 років позбавлення волі.  

Нагадаємо, Миколаївська окружна прокуратура повернула у власність громади земельну ділянку площею 21 гектар разом зі ставком. Водойма була занедбана і майже пересохла. Орендар використовував ділянку без належних документів та не сплачував оренду.

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

Погрожував зґвалтуванням: військового РФ судитимуть за катування мешканців під час окупації Снігурівки
«Зливала» росіянам локації ЗСУ: жителька Миколаєва отримала 8 років тюрми за роботу на РФ
Новий відділ підтримки потерпілих від воєнних злочинів відкрили у прокуратурі Миколаївщини

Читайте також:

новини

Через два роки після прильоту на Центральному стадіоні Миколаєва досі не прибрали з трибун уламки скла

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві відбудують пошкоджений обстрілами гуртожиток спортивного коледжу: роботи коштуватимуть ₴53,4 млн

Юлія Бойченко
новини

«Сива райдуга»: у Миколаєві презентували книгу, присвячену поету Дмитру Кременю

Даріна Мельничук
новини

«М86». У Миколаєві відкрили виставку, присвячену обороні Маріуполя

Юлія Бойченко
новини

«Цього року будівництва не буде», — у Миколаєві не знайшли гроші на нову тепломережу за майже пів мільярда гривень

Олена Козубовська

Останні новини про: Прокуратура Миколаївської області

Новий відділ підтримки потерпілих від воєнних злочинів відкрили у прокуратурі Миколаївщини
«Зливала» росіянам локації ЗСУ: жителька Миколаєва отримала 8 років тюрми за роботу на РФ
Погрожував зґвалтуванням: військового РФ судитимуть за катування мешканців під час окупації Снігурівки

Як говорити з дітьми про мінну небезпеку: поради психологині

Миколаївці заборгували облтеплоенерго ₴222 млн

11 годин тому

У Нацпарку «Бузький Гард» мають створити нові туристичні локації

Головне сьогодні