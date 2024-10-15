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Внаслідок обстрілу Херсону пошкоджена контактна мережа: не працює електротранспорт

Ілюстративне фото, Херсонська міська радаІлюстративне фото, Херсонська міська рада

Внаслідок російських обстрілів у Херсоні пошкоджена контактна мережа і зупинився електротранспорт, а близько 10 ранку знеструмлять частину Дніпровського району, щоб провести аварійно-відновлювальні роботи на об’єктах енергетики.

Про це 15 жовтня повідомив голова Херсонської міської адміністрації Роман Мрочко.

«До уваги жителів Херсона! На цю годину електротранспорт у місті не працює. Внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено контактну мережу — лінії перебиті у кількох місцях. Спеціалісти працюють над усуненням пошкоджень», — написав він.

Роман Мрочко додав, що 20 тролейбусів готові до виходу на маршрути і що про відновлення руху влада повідомить додатково.

Також він написав, що близько 10:00 буде знеструмлена частина Дніпровського району. Це потрібно для проведення аварійно-відновлювальних робіт на об’єктах енергетики. 

«З міркувань безпеки не називаємо локації. Приготуйтесь завчасно до можливих перебоїв з електропостачанням. Зарядіть гаджети», — наголосив голова МВА.

Нагадаємо, що росіяни вдарили по місту близько 02:30 попередньо ракетами типу С-300. Прильоти були зафіксовані у кількох районах, де пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Також виникли пожежі, які рятувальники ліквідували.

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