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В Україні викрили мережу наркоугруповань: працювали і на Миколаївщині

Поліція повідомила про ліквідацію мережі міжрегіональних наркоугруповань. Фото: НацполіціяПоліція повідомила про ліквідацію мережі міжрегіональних наркоугруповань. Фото: Нацполіція

Поліція повідомила про ліквідацію мережі міжрегіональних наркоугруповань, які щомісяця виготовляли майже тонну солей Альфа-PVP та амфетаміну.

Про це повідомили у Нацполіції та Офісі генпрокурора.

Зазначається, що правоохоронці ліквідували 19 нарколабораторій, які щомісяця виробляли майже тонну амфетаміну та Альфа-PVP. Дохід — сягав більше 350 мільйонів гривень на місяць.

Поліцейські встановили, що учасники однієї зі злочинних організацій організували постачання прекурсорів з Польщі на спеціально облаштовані склади.

Там їх фасували та постачали п’ятьом наркокартелям, які виготовляли Альфа-PVP та амфетамін у семи областях: Київській, Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Житомирській, Дніпропетровській та Черкаській. Звідти наркотики розповсюджували по всій країні за допомогою «мастеркладів» та приватних логістичних компаній через ботоферми й телеграм-канали.

Поліція повідомила про ліквідацію мережі міжрегіональних наркоугруповань. Фото: НацполіціяПоліція повідомила про ліквідацію мережі міжрегіональних наркоугруповань. Фото: Нацполіція
Поліція повідомила про ліквідацію мережі міжрегіональних наркоугруповань. Фото: НацполіціяПоліція повідомила про ліквідацію мережі міжрегіональних наркоугруповань. Фото: Нацполіція
Поліція повідомила про ліквідацію мережі міжрегіональних наркоугруповань. Фото: НацполіціяПоліція повідомила про ліквідацію мережі міжрегіональних наркоугруповань. Фото: Нацполіція

За результатами двох етапів поліцейських спецоперацій, що пройшли у червні та жовтні цього року на території 20 областей України, було знайдено понад 300 кілограмів готового продукту та 1000 літрів рекреаційних сумішей Альфа-PVP, понад 15 тонн прекурсорів, понад 70 кілограмів амфетаміну та 16 кілограмів мефедрону вартістю понад 400 мільйонів гривень за цінами «чорного» ринку.

Слідчі оголосили про підозру 73 учасникам наркосиндикату. Наразі суд обирає затриманим запобіжні заходи, а інші учасники наркомережі встановлюються. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що мешканець Первомайська перевозив у автомобілі понад два кілограми синтетичного наркотику альфа-PVP, заховавши пакунки у термос.

Також повідомлялось, що трьох миколаївців підозрюють у продажі та зберіганні наркотиків в особливо великих розмірах. Також у незаконному вирощуванні коноплі.

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