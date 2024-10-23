Росіяни вбили двох мешканців Херсонщини

Херсон, фото: Суспільне Херсон

Сьогодні, 23 жовтня, російські окупанти обстріляли Львове та Новоолександрівку Херсонської області, внаслідок чого загинули чоловік та жінка.

Про це повідомляє очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«Зранку окупанти вкрили вогнем Львове. На подвірʼї власної оселі травми, несумісні з життя, дістала 66-річна жінка. Також близько 15:00 російська армія атакувала Новоолександрівку. На жаль, ворожий обстріл обірвав життя чоловіка 1985 року народження», – повідомляє Олександр Прокудін.

Нагадаємо, нещодавно російські війська атакували автомобіль швидкої допомоги у Станіславі на Херсонщині.