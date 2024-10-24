На Вознесенщині ледь не загинула жінка через порушення правил пожежної небезпеки. Фото: УНІАН

У селі Братське Вознесенського району літня жінка під час запалювання газової печі порушила правила пожежної безпеки. Внаслідок цього у будинку стався вибух.

Про це повідомляє Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

Зазначається, що жінка затопила газову піч, через деякий час опалювальний прилад погас. Вона вирішила ще раз запалити його, але помешкання не провітрила.

«В будинку стався вибух накопиченої газоповітряної суміші. На щастя господарка не травмувалась, в помешканні тільки зруйновано стіну та грубу печі», — додали у повідомленні.

Рятувальники наголосили, що перед запалюванням газового приладу слід відкрити вікно чи кватирку і перевірити провітрювач, який встановлений у пластиковій рамі (повинен бути відкритим та допускати повітря у приміщення), потім перевірити наявність тяги у вентиляційному димовому каналі і лише після цього запалювати газовий прилад.

Нагадаємо, у Миколаївській області за добу рятувальники ліквідували пʼять пожеж. Тричі пожежі виникали на відкритих територіях, також загорілося авто та господарчий будинок.