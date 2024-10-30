У Києві внаслідок атаки дронів пошкоджені дитсадок та багатоповерхівка
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- Альона Коханчук
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9:45, 30 жовтня, 2024
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Вночі 30 жовтня росіяни атакували Київ. У Солом'янському районі пошкоджено житловий будинок, поранені дев'ять людей
Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.
«У Києві зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському районі. У багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа в кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждало 9 осіб, серед яких одна дитина», — йдеться в повідомленні.
Крім житлового будинку, в Соломʼянському районі пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка.
«За іншою адресою в цьому районі, в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація газорегуляторного пункту (вже усунено). Пожежу ліквідовано. Без постраждалих», — додали в адміністрації.
Нагадаємо, що на Херсонщині за минулу добу внаслідок обстрілів росіян загинули три людини, ще 15 — дістали поранення.
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