У Києві внаслідок атаки дронів пошкоджені дитсадок та багатоповерхівка

Пошкоджена багатоповерхівка у Києві. Фото: Київська міська військова адміністрація.

Вночі 30 жовтня росіяни атакували Київ. У Солом'янському районі пошкоджено житловий будинок, поранені дев'ять людей

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

«У Києві зафіксовано падіння уламків у Соломʼянському районі. У багатоповерховому житловому будинку виникла пожежа в кількох помешканнях. З будинку було евакуйовано 18 людей. Постраждало 9 осіб, серед яких одна дитина», — йдеться в повідомленні.

Пошкоджена багатоповерхівка у Києві. Фото: Київська міська військова адміністрація.

Крім житлового будинку, в Соломʼянському районі пошкоджень зазнала будівля дитячого садочка.

«За іншою адресою в цьому районі, в адміністративній будівлі виникло займання, згодом відбулася розгерметизація газорегуляторного пункту (вже усунено). Пожежу ліквідовано. Без постраждалих», — додали в адміністрації.

Пошкоджений дитячий садок. Фото: Київська міська військова адміністрація. Пошкоджений дитячий садок. Фото: Київська міська військова адміністрація. Пошкоджений дитячий садок. Фото: Київська міська військова адміністрація.

Нагадаємо, що на Херсонщині за минулу добу внаслідок обстрілів росіян загинули три людини, ще 15 — дістали поранення.