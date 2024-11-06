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У Гостомелі посадовці розікрали мільйони на відбудові зруйнованого росіянами житла

У Гостомелі розікрали мільйони на відбудові зруйнованого росіянами житла. Фото: НацполіціяУ Гостомелі розікрали мільйони на відбудові зруйнованого росіянами житла. Фото: Нацполіція

П’ятьох працівників Гостомельської селищної військово-цивільної адміністрації поліція підозрює у розкраданні коштів на відбудові зруйнованих росіянами житлових будинків.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Серед підозрюваних — ексзаступник голови Гостомельської селищної ВЦА, колишній начальник відділу та троє її працівників. 

У поліції зазначають, що вони уклали низку договір з підрядником, проте власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи за власний кошт. 

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«Для відновлення житлових будинків, пошкоджених внаслідок бойових дій військових РФ навесні 2022 року, адміністрація уклала ряд прямих договорів із фіктивним підприємством, що нібито спеціалізується на ремонті й житловому будівництві. Кошторис цих угод становив від 100 тисяч гривень до 500 тисяч гривень», — йдеться у повідомленні.

Загалом підприємство отримало на свої рахунки з бюджету понад 6 мільйонів гривень.

За інформацією правоохоронців, підрядник мав реставрувати десятки пошкоджених російською армією будинків за лічені місяці — заміна даху, вікон, фасаду тощо. Проте посадовці вносили до актів виконаних робіт відомості щодо їх об’ємів та вартості, які не відповідали дійсності, після чого підписували документи. В результаті, потерпілі власники приватних осель закінчували відновлювальні роботи за власний кошт.

Станом на сьогодні лише за шістьма угодами, укладених з лютого по травень 2023 року, сума підтверджених експертизою збитків становить 650 тисяч гривень. 

Поліцейські перевіряють причетність фігурантів до понад 40 епізодів протиправної діяльності. За попередніми оцінками, сума завданих збитків може сягати десятків мільйонів гривень.

Під час обшуків в офісних приміщеннях та за місцями проживання фігурантів у Києві та Київської області поліцейські вилучили 150 тисяч доларів, службову документацію фінансово-господарської діяльності, печатки, компʼютерну техніку, автомобілі, мобільні телефони та «чорнові» записи.

У Гостомелі розікрали мільйони на відбудові зруйнованого росіянами житла. Фото: НацполіціяУ Гостомелі розікрали мільйони на відбудові зруйнованого росіянами житла. Фото: Нацполіція

Колишній заступниці відділу та трьом працівникам адміністрації слідчі повідомили про підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України «Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене у складі організованої злочинної групи».

Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці затримали голову громадської організації, якого підозрюють в зловживанні при виготовлені документів для військовозобов’язаних.

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