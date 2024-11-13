У Харкові дрон пошкодив багатоповерхівку: відомо про чотирьох постраждалих

Постраждалий будинок у Харкові. Фото з Telegram-каналу Ігоря Терехова.

У середу, 13 листопада, російські війська атакували дронами Харків. Постраждав багатоквартирний житловий будинок.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

За його даними, у Салтівському районі Харкова російський дрон потрапив у багатоквартирний житловий будинок.

«На місце прямують усі відповідні служби», — зазначив він.

Наразі відомо про чотирьох постраждалих.

Нагадаємо, що вранці середи, 13 листопада, російські військові з безпілотників атакували Берислав та Антонівку на Херсонщині. Внаслідок обстрілів загинула жінка, також є поранені.