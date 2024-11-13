У Харкові дрон пошкодив багатоповерхівку: відомо про чотирьох постраждалих
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- Альона Коханчук
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13:33, 13 листопада, 2024
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У середу, 13 листопада, російські війська атакували дронами Харків. Постраждав багатоквартирний житловий будинок.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
За його даними, у Салтівському районі Харкова російський дрон потрапив у багатоквартирний житловий будинок.
«На місце прямують усі відповідні служби», — зазначив він.
Наразі відомо про чотирьох постраждалих.
Нагадаємо, що вранці середи, 13 листопада, російські військові з безпілотників атакували Берислав та Антонівку на Херсонщині. Внаслідок обстрілів загинула жінка, також є поранені.
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