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Біля Верховного суду Бразилії чоловік підірвав себе після того, як не зміг потрапити всередину

Біля будівлі Верховного суду Бразилії сталися вибухи. Фото: The Associated Press.Біля будівлі Верховного суду Бразилії сталися вибухи. Фото: The Associated Press.

Ввечері 13 листопада біля будівлі Верховного суду Бразилії сталися вибухи. Чоловік намагався проникнути всередину суду, а після підірвав себе.

Про це повідомляє The Associated Press.

Інцидент стався після завершення пленарного засідання суду, коли всі судді та персонал вже покинули будівлю. Місцеві пожежники підтвердили загибель одного чоловіка на місці події, проте його особу поки що не встановлено.

За словами віцегубернаторки Федерального округу Бразилії Селіни Леан, спочатку підозрюваний підірвав вибухівку в автомобілі на парковці поблизу Конгресу. Після цього він спробував проникнути до будівлі Верховного суду, але йому це не вдалося, і сталися інші вибухи.

Знищений автомобіль належав представнику Ліберальної партії, політичного руху колишнього президента Жаїра Болсонару. Проте, Селіна Леан зазначила, що тільки розслідування дозволить точно встановити, чи належав автомобіль тому ж чоловікові, чий труп було знайдено біля суду.

Федеральна поліція Бразилії розпочала розслідування, але не надала інформації про мотиви інциденту. За п'ять днів у Бразилії має відбутися саміт G20.

Нагадаємо, що на трасі у Львові нетверезий водій погрожував патрульним гранатою.

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