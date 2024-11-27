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Деякі вулиці Миколаєва залишаться без водопостачання до завтра: адреси

Сьогодні, 27 листопада, через ремонт мереж частина споживачів у Миколаєві до завтра залишиться без водопостачання.

Про це повідомили у пресслужбі комунального підприємства «Миколаївводоканал».

До 28 листопада 20:00 води не буде:

  • від проспекту Центрального до 4 Військової;
  • від проспекту Центрального до парку Петровського і 10 Військова.

Читайте також статтю «НикВести» «Миколаїв тече. Як водоканал два роки бореться з аваріями на водомережі, яку «вбиває» солона вода?».

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