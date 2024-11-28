Російські війська безпілотниками атакували два автобуси у Херсоні: пасажири не постраждали

Сьогодні, 28 листопада, російські військові безпілотниками атакували два пасажирські автобуси у передмісті Херсона.

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

«Одразу два автобуси, один з яких належить КП «Херсонкомунтранссервіс», пошкоджені внаслідок скиду російськими військовими вибухівки з дрона у передмісті. Люди, на щастя, не травмувались», — повідомив він.

За його словами, через загрозливу активність ворожих БпЛА у Дніпровському районі тимчасово скорочено 5-й автобусний маршрут.

Російські війська безпілотниками атакували громадський транспорт у Херсоні. Фото: пресслужба Херсонської МВА Російські війська безпілотниками атакували громадський транспорт у Херсоні. Фото: пресслужба Херсонської МВА Російські війська безпілотниками атакували громадський транспорт у Херсоні. Фото: пресслужба Херсонської МВА

Як повідомлялось раніше, рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки масових російських атак по всій Україні.

Обстріл енергетики 28 листопада

У четвер зранку, 28 листопада, російські війська атакували Україну ракетами та ударними дронами. У різних містах пролунали вибухи.

Так, внаслідок ворожої ракетної атаки Одеському району постраждали три людини, серед них 16-річний хлопець.

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А в Івано-Франківській області близько 300 тисяч споживачів залишились без світла. В регіоні ввели графіки аварійних вимкнень та обмежень потужності.

Від обстрілів постраждала і Миколаївщина. У звʼязку із запровадженням екстрених відключень електроенергії, у Миколаєві тролейбуси та трамваї не курсуватимуть. «Миколаївпастранс» випустив додаткову кількість автобусів №91.

Крім того, надзвичайники повідомили про перебої на спецлініях «101» та «112» по області.

Перший заступник міського голови Віталій Луков розповів, що Миколаїв забезпечений наразі водою та немає проблем з теплом. Також у місті та області системи оповіщення працюють виключно в ручному режимі і там, де є наявні генератори.

В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, що готові забезпечувати опалення у домівках містян під час відключень електроенергії, оскільки котельні підприємства обладнані необхідними генераторами.