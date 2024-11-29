На супутниковому знімку видно дим і вогонь на нафтобазі в Кам’янському районі Ростовської області, Росія, 28 серпня 2024 року. Фото: Reuters

Українські військові завдали удару по нафтобазі у Ростовській області Росії

Українські військові в ніч на 29 листопада вразили нафтобазу «Атлас» у Ростовській області Росії, там сталася пожежа.

Генштаб ЗСУ повідомляє, що нафтобаза вже зазнавала атак влітку цього року.

Зазначається, що нафтобаза «Атлас» є частиною російського військово-промислового комплексу і постачає нафтопродукти для армії РФ. Окрім цього, українські сили знищили російську радіолокаційну станцію зенітного ракетного комплексу «Бук-М3» на окупованій території Запорізької області.

Завдання виконали підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій Збройних сил України у співпраці з Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України та іншими складовими Сил оборони.

Нагадаємо, що у червні 2024 року у місті Азов Ростовської області РФ, за даними влади, внаслідок атаки безпілотника загорілися резервуари з нафтопродуктами.

Після цього, у ніч на 21 серпня українські військові завдали удару по позиціях зенітного ракетного комплексу С-300 біля населеного пункту Новошахтинськ у Ростовській області Росії.