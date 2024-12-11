Жителя Одещини підозрюють у підпалі поштового відділення та адмінбудівлі на замовлення

На Одещині підозрюють чоловіка у підпалі поштового відділення та адмінбудівлі. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеської області обвинувачують місцевого жителя у серії підпалів державних та приватних об’єктів на території регіону.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці стверджують, що 24-річний житель Чорноморська впродовж жовтня-листопада цього року пошкодив дев’ять будівель, зокрема магазин, амбулаторію, кілька поштових відділень, приміщення Пенсійного фонду та Центру надання адміністративних послуг.

Як зазначає Офіс Генерального прокурора, в одному з месенджерів підозрюваний отримав пропозицію за гроші підпалити адмінбудівелі на території регіону. У разі «небезпеки» йому обіцяли безперешкодний виїзд за кордон.

«Вночі чоловік прибував на об’єкти, які вказував йому так званий куратор, розбивав у приміщеннях вікна, обливав легкозаймистою рідиною і підпалював. Потім знімав на відео і відправляв замовнику для звіту», — додали у повідомленні.

Поліцейські затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На Одещині підозрюють чоловіка у підпалі поштового відділення та адмінбудівлі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Наразі слідчі поліції повідомили йому підозру у скоєнні семи підпалів за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України «Умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу».

Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в сумі 1059800 гривень. Чоловіку загрожує до 10 років ув’язнення.

На Одещині підозрюють чоловіка у підпалі поштового відділення та адмінбудівлі. Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині підозрюють чоловіка у підпалі поштового відділення та адмінбудівлі. Фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині підозрюють чоловіка у підпалі поштового відділення та адмінбудівлі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Затримання паліїв

29 листопада на Миколаївщині затримали двох 16-річних юнаків, яких підозрюють у підпалі службового автомобіля біля адмінбудівлі правоохоронців. Їм загрожує до 10 років тюрми.

Також на Миколаївщині 4 грудня затримали чотирьох підлітків, яких підозрюють у підпалі електропідстанцій в Первомайському районі на замовлення спецслужб Росії.

В це ж день в Одесі поліція затримала 15-річного хлопця за підозрою у підпалі електропідстанції. Підліток облив двері підстанції легкозаймистою рідиною та підпалив. Місцеві жителі оперативно загасили пожежу, ніхто не постраждав.

Після цього також на Одещині поліцейські затримали 25-річного місцевого жителя, якого підозрюють у підпалі поштового відділення. Куратори з соцмережі пообіцяли йому 100 доларів, тепер чоловіку загрожує 10 років тюрми.

Раніше, у Миколаєві суд обрав запобіжний захід у виді тримання під вартою для двох підозрюваних у підпалі автомобілів ЗСУ. Вони погодилися на пропозицію представника РФ за гроші.

Також у Миколаєві правоохоронці затримали підозрюваного у підпалі трансформаторної підстанції на території міста.