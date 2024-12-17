У Миколаєві відновлюють роботу тролейбусного маршруту №5

У Миколаєві знову запускають тролейбусний маршрут №5. Фото: «Миколаївелектротранс»

У середу, 18 грудня, знову курсуватиме тролейбусний маршрут №5 для перевезення пасажирів у робочі години.

Про це повідомляє комунальне підприємство «Миколаївелектротранс».

Директор «Миколаївелектротранс» Юрій Сметана розповів, що цей маршрут працював до початку повномасштабного вторгнення.

«Зараз у нас є з'явилась можливість для його відновлення. Для цього дуже добре довелось попрацювати працівникам тролейбусного депо та іншим структурним підрозділам підприємства. Але результатом точно будуть задоволені ті, хто раніше користувався цим маршрутом», — говорить Юрій Сметана.

Графік тролейбусного маршруту №5. Зображення: «Миколаївелектротранс»

У повідомленні нагадали, що для зручності пасажири можуть використовувати сервіси CityBus та EasyWay для відслідковування руху транспорту в реальному часі. Через кілька днів у цих додатках також зʼявиться відновлений тролейбусний маршрут.

Нагадаємо, 6 грудня, в Миколаєві відкрили новий тролейбусний маршрут №1 «м/н Кульбакине — м/н Північний». Наразі на маршруті курсуватиме чотири одиниці тролейбусів PTS з автономним ходом до 20 кілометрів.