За добу 6 пожеж виникло у Миколаєві та області: горіли будинки, лазня та торговельний павільйон
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:20, 18 грудня, 2024
-
За добу, 17 грудня, та в ніч проти 18 грудня вогнеборці загасили шість пожеж, які виникли в Миколаєві та області. В житловому секторі горіло чотири рази.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.
За словами рятувальників, у селі Тридуби Первомайського району, попередньо через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, загорівся дах житлового будинку. Пожежу ліквідували площею 6 квадратних метрів.
Займання житлового будинку в селі Новогеоргіївка Баштанського району приборкали площею 40 квадратних метрів.
Також у Баштанському районі в селі Добра Воля горів приватний житловий будинок. Пожежу ліквідували на площі 5 квадратних метрів.
Займання лазні на території приватного домоволодіння у Миколаєві загасили вогнеборці площею 40 квадратних метрів.
Крім цього, зареєстровано пожежу торговельного павільйону на місцевому ринку в Південноукраїнську. Її ліквідували площею 6 квадратних метрів.
Щодо ще одного епізоду — вдень у Миколаєві горіли деревʼяні піддони на відкритій території. Причини пожеж наразі встановлюються.
Раніше у ДСНС наголошували, що за тиждень у Миколаєві та області в побутових пожежах загинуло вісім мешканців, врятувати вдалося пʼятьох, з яких чотири дитини.
Останні новини про: Пожежі