За добу 6 пожеж виникло у Миколаєві та області: горіли будинки, лазня та торговельний павільйон

Пожежа на Миколаївщині 17-18 грудня, фото: ДСНС

За добу, 17 грудня, та в ніч проти 18 грудня вогнеборці загасили шість пожеж, які виникли в Миколаєві та області. В житловому секторі горіло чотири рази.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

За словами рятувальників, у селі Тридуби Первомайського району, попередньо через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення, загорівся дах житлового будинку. Пожежу ліквідували площею 6 квадратних метрів.

Займання житлового будинку в селі Новогеоргіївка Баштанського району приборкали площею 40 квадратних метрів.

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Також у Баштанському районі в селі Добра Воля горів приватний житловий будинок. Пожежу ліквідували на площі 5 квадратних метрів.

Займання лазні на території приватного домоволодіння у Миколаєві загасили вогнеборці площею 40 квадратних метрів.

Крім цього, зареєстровано пожежу торговельного павільйону на місцевому ринку в Південноукраїнську. Її ліквідували площею 6 квадратних метрів.

Щодо ще одного епізоду — вдень у Миколаєві горіли деревʼяні піддони на відкритій території. Причини пожеж наразі встановлюються.

Пожежа на Миколаївщині 17-18 грудня, фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині 17-18 грудня, фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині 17-18 грудня, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що за тиждень у Миколаєві та області в побутових пожежах загинуло вісім мешканців, врятувати вдалося пʼятьох, з яких чотири дитини.