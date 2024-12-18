У Миколаєві вилучили дитину з родини через недбале ставлення батьків, фото для ілюстрації з сайту prostir.ua

У Миколаєві на «гарячу лінію» надійшло повідомлення про недбале ставлення до дітей з боку батьків. За результатами перевірки, проведеної 13 грудня, з родини вилучили дворічну дитину.

Як повідомляє адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради, малюка направили до лікарні для обстеження.

«Робота щодо захисту прав дітей у районі триває», — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у Миколаєві розглядають проєкт міської програми «Діти Миколаєва» на 2025-2027 роки, загальний обсяг фінансування якої становить 13,2 мільйона гривень із місцевого бюджету. Програма орієнтована на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Що передбачає програма: