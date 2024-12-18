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У Миколаєві вилучили дитину з родини через недбале ставлення батьків

У Миколаєві вилучили дитину з родини через недбале ставлення батьків, фото для ілюстрації з сайту prostir.uaУ Миколаєві вилучили дитину з родини через недбале ставлення батьків, фото для ілюстрації з сайту prostir.ua

У Миколаєві на «гарячу лінію» надійшло повідомлення про недбале ставлення до дітей з боку батьків. За результатами перевірки, проведеної 13 грудня, з родини вилучили дворічну дитину.

Як повідомляє адміністрація Заводського району Миколаївської міської ради, малюка направили до лікарні для обстеження. 

«Робота щодо захисту прав дітей у районі триває», — додали у пресслужбі.

Нагадаємо, у Миколаєві розглядають проєкт міської програми «Діти Миколаєва» на 2025-2027 роки, загальний обсяг фінансування якої становить 13,2 мільйона гривень із місцевого бюджету. Програма орієнтована на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Що передбачає програма:

  • Проведення заходів до Міжнародного дня захисту дітей та Дня спільних дій в інтересах дітей, на що планують витратити 1,4 мільйона гривень.
  • Забезпечення дитячих будинків сімейного типу меблями, проведення капітальних ремонтів та облаштування прибудинкових територій. Також передбачено виплати матеріальної допомоги сім'ям, які взяли дітей на виховання, на загальну суму 6,2 мільйона гривень.
  • Для підвищення обізнаності з питань усиновлення, збереження інституту сім’ї та запобігання насильству щодо неповнолітніх передбачено витрати на створення рекламної продукції в розмірі 790 тисяч гривень.

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