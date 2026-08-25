 У Первомайську підлітки розпилили вогнегасник у вікно квартири

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Головна Новини Інциденти 10:21, 25 серпня, 2026

У Первомайську підлітки розпилили вогнегасник у вікно квартири

У Первомайську підлітки випустили вогнегасник у вікно квартири. Фото нацполіціяУ Первомайську підлітки випустили вогнегасник у вікно квартири. Фото нацполіція

У Первомайську поліцейські притягнули до адміністративної відповідальності батьків двох підлітків 11 та 12 років, які задля розваги розпилили вогнегасник у вікно чужої квартири. Інцидент стався 23 серпня близько 14:00 в одному зі спальних районів міста.

Про це повідомляє Первомайський районний відділ поліції.

Правоохоронці з'ясували, що один із хлопців без дозволу взяв вогнегасник із машини матері. Разом із товаришем вони випустили вміст через відчинене вікно квартири на першому поверсі, зняли це на відео та виклали в соціальні мережі.

Третій 12-річний підліток, який приїхав з іншої області, знімав відео та не знав про наміри хлопців. До поліції звернувся 37-річний власник житла.

Ювенальні поліцейські провели з дітьми профілактичну бесіду. На батьків двох місцевих підлітків склали адміністративні протоколи за частиною 1 статті 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (невиконання обов'язків щодо виховання дітей), які направлять до Первомайського міськрайонного суду.

У Первомайську підлітки випустили вогнегасник у вікно квартири. Фото нацполіціяУ Первомайську підлітки випустили вогнегасник у вікно квартири. Фото нацполіція

Нагадаємо, у жовтні 2024 року в Миколаєві на перетині вулиць Аркасівської та Марка Кропивницького невідомі неповнолітні розбили скляний павільйон зупинки громадського транспорту.

Автор
Таміла Ксьонжик
Таміла Ксьонжик
Кореспондент
Кореспондентка МикВісті з 2026 року, спеціалізується на культурі, політиці та фоторепортажах. З 2024 року здобуває освіту журналіста у Чорноморському національному університеті імені Петра Могили, спеціальність Журналістика

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