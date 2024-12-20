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За добу у Миколаєві та області виникло 5 пожеж: горіли склади, телевізор, ліфт та дах будинку

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

У Миколаєві та області протягом доби виникло пʼять пожеж, зокрема у приватному секторі. 

Про це 20 грудня повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

За словами рятувальників, через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печей в Арбузинці Первомайського району спалахнув дах житлового будинку. Рятувальникам вдалось не допустити повного знищення оселі. Ліквідували пожежу площею 40 квадратних метрів. 

Також в Миколаєві зайнявся телевізор в трикімнатній квартирі на другому поверсі пʼятиповерхового житлового будинку. Тут площа склала 2 квадратних метра. 

Серед інших епізодів в Миколаєві: пожежа складського приміщення площею 10 квадратних метрів в Заводському районі та задимлення під’їзду внаслідок короткого замикання електродвигуна ліфта в десятиповерховому житловому будинку в Корабельному районі.

Раніше у ДСНС наголошували, що за тиждень у Миколаєві та області в побутових пожежах загинуловісім мешканців, врятувати вдалося пʼятьох, з яких чотири дитини.

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