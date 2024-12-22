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На Київщині загорілась багатоповерхівка внаслідок російського обстрілу

На Київщині загорілась багатоповерхівка внаслідок падіння уламків безпілотника. Фото: НацполіціяНа Київщині загорілась багатоповерхівка внаслідок падіння уламків безпілотника. Фото: Нацполіція

У ніч на 22 грудня російські війська атакували територію України безпілотниками. Внаслідок падіння уламків у Броварах Київської області загорівся дах багатоповерхівки, мешканців будинку евакуювали. 

Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що 00:30 надійшла інформація про пожежу покрівлі багатоквартирного 25-поверхового будинку, внаслідок падіння безпілотника.

«Пожежу загасили на площі 30 квадратних метрів, значних руйнувань немає. Потерпілих, на щастя, теж. Після 2 години ночі усі мешканці змогли повернутися до своїх квартир», — написав мер.

Також інформацію про падіння уламків збитої цілі на дах 25-поверхового житлового будинку підтвердив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

На Київщині загорілась багатоповерхівка внаслідок падіння уламків безпілотника. Фото: Ігор СапожкоНа Київщині загорілась багатоповерхівка внаслідок падіння уламків безпілотника. Фото: Ігор Сапожко
На Київщині загорілась багатоповерхівка внаслідок падіння уламків безпілотника. Фото: Ігор СапожкоНа Київщині загорілась багатоповерхівка внаслідок падіння уламків безпілотника. Фото: Ігор Сапожко
На Київщині загорілась багатоповерхівка внаслідок падіння уламків безпілотника. Фото: Ігор СапожкоНа Київщині загорілась багатоповерхівка внаслідок падіння уламків безпілотника. Фото: Ігор Сапожко
На Київщині загорілась багатоповерхівка внаслідок падіння уламків безпілотника. Фото: Ігор СапожкоНа Київщині загорілась багатоповерхівка внаслідок падіння уламків безпілотника. Фото: Ігор Сапожко

Пізніше у Національній поліції повідомили, що внаслідок обстрілу пошкоджено два багатоповерхових будинки.

«В одному з будинків уламки впали на дах, спричинивши пожежу в ліфтовій шахті. Вогонь оперативно ліквідували рятувальники, постраждалих немає. В іншій будівлі пошкоджено вікна та автомобіль», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на 22 грудня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили десять безпілотників Shahed 131/136.

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