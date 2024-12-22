Житель Миколаївщини отримав штраф за незаконне перевезення дров
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- Даріна Мельничук
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15:10, 22 грудня, 2024
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Біля села Костичі Миколаївської області держінспектори оштрафували чоловіка, який перевозив дрова у причепі.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
Зазначається, що чоловік не мав документів, які підтверджують законність надбання дров.
За порушення природоохоронного законодавства його притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення і оштрафували на 510 гривень.
Нагадаємо, українцям загрожують штрафи та навіть ув'язнення за зберігання дров без документів. Таке покарання передбачено новим законом, ухваленим Верховною Радою 10 жовтня.
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