Житель Миколаївщини отримав штраф за незаконне перевезення дров

На Миколаївщині оштрафували чоловіка за перевезення дров у багажнику автомобіля. Фото: Держекоінспекція

Біля села Костичі Миколаївської області держінспектори оштрафували чоловіка, який перевозив дрова у причепі.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що чоловік не мав документів, які підтверджують законність надбання дров.

За порушення природоохоронного законодавства його притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення і оштрафували на 510 гривень.

Нагадаємо, українцям загрожують штрафи та навіть ув'язнення за зберігання дров без документів. Таке покарання передбачено новим законом, ухваленим Верховною Радою 10 жовтня.