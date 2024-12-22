  • неділя

    22 грудня, 2024

  • 2.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 22 грудня , 2024 неділя

  • Миколаїв • 2.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Житель Миколаївщини отримав штраф за незаконне перевезення дров

На Миколаївщині оштрафували чоловіка за перевезення дров у багажнику автомобіля. Фото: ДержекоінспекціяНа Миколаївщині оштрафували чоловіка за перевезення дров у багажнику автомобіля. Фото: Держекоінспекція

Біля села Костичі Миколаївської області держінспектори оштрафували чоловіка, який перевозив дрова у причепі.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

Зазначається, що чоловік не мав документів, які підтверджують законність надбання дров.

За порушення природоохоронного законодавства його притягнули до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення і оштрафували на 510 гривень.

Нагадаємо, українцям загрожують штрафи та навіть ув'язнення за зберігання дров без документів. Таке покарання передбачено новим законом, ухваленим Верховною Радою 10 жовтня. 

 

Останні новини про: Держекоінспекція

Держінспектори викрили у Миколаєві незаконний продаж риби
Обстріл Одеси 28 листопада завдав довкіллю ₴176 тисяч збитків
Штраф ₴3 тисячі: У Миколаєві незаконно зрубали блакитну ялинку
Реклама

Читайте також:

новини

У справі про напад на тренера Корчинського пройшли судові дебати: вирок оголосять 26 грудня

Олена Козубовська
новини

Кісельова каже, що наглядові ради матимуть реальний вплив на КП Миколаєва: «Важливо, щоб вони не танцювали під чиюсь дудку»

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві представили різдвяну експозицію місцевих художників у відновленій виставковій залі

Даріна Мельничук
новини

«Гроші псують людей», — депутат Кантор бачить наглядові ради при КП на добровільних засадах й без зарплат

Аліна Квітко
новини

В Google Maps з’явилися нові назви населених пунктів Миколаївщини

Юлія Бойченко

Останні новини про: Держекоінспекція

Штраф ₴3 тисячі: У Миколаєві незаконно зрубали блакитну ялинку
Обстріл Одеси 28 листопада завдав довкіллю ₴176 тисяч збитків
Держінспектори викрили у Миколаєві незаконний продаж риби

На Снігурівщині відновили міст через ріку Інгулець

Даріна Мельничук

Усик вдруге переміг Ф'юрі та відстояв звання абсолютного чемпіона світу з боксу

Росіяни атакували з безпілотника Херсонщину: загинув чоловік