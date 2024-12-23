За добу на Миколаївщині два рази горіли будинки: на одній із пожеж ледь не постраждала жінка
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- Марія Хаміцевич
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10:00, 23 грудня, 2024
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Протягом доби 22 грудня та в ніч проти 23 грудня на Миколаївщині виникло дві пожежі в житловому секторі.
Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.
За словами рятувальників, до них надійшло повідомлення про те, що у селі Зелений Гай Вознесенського району горить літня кухня на приватній території.
Зʼясувалось, що сусіди помітили займання та кинулися до осередку аби врятувати 92-річну жінку. Її оперативно вивели на свіже повітря, тому вона не постраждала. Пожежу ліквідували площею 80 квадратних метрів.
Крім цього, вночі, рятувальників сповістили про те, що у Миколаєві палає двоповерховий житловий будинок. Пожежу ліквідували на площі 200 квадратних метрів. В обох випадках причини займань встановлюються.
Раніше у ДСНС наголошували, що за тиждень у Миколаєві та області в побутових пожежах загинуло вісім мешканців, врятувати вдалося пʼятьох, з яких чотири дитини.
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