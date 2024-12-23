За добу на Миколаївщині два рази горіли будинки: на одній із пожеж ледь не постраждала жінка

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Протягом доби 22 грудня та в ніч проти 23 грудня на Миколаївщині виникло дві пожежі в житловому секторі.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій Миколаївської області.

За словами рятувальників, до них надійшло повідомлення про те, що у селі Зелений Гай Вознесенського району горить літня кухня на приватній території.

Зʼясувалось, що сусіди помітили займання та кинулися до осередку аби врятувати 92-річну жінку. Її оперативно вивели на свіже повітря, тому вона не постраждала. Пожежу ліквідували площею 80 квадратних метрів.

Крім цього, вночі, рятувальників сповістили про те, що у Миколаєві палає двоповерховий житловий будинок. Пожежу ліквідували на площі 200 квадратних метрів. В обох випадках причини займань встановлюються.

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Пожежа на Миколаївщині, фото: ДСНС

Раніше у ДСНС наголошували, що за тиждень у Миколаєві та області в побутових пожежах загинуло вісім мешканців, врятувати вдалося пʼятьох, з яких чотири дитини.