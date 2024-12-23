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На Миколаївщині за рік збільшилась кількість пожеж: загинуло 43 людини

В 2024 році на Миколаївщині збільшилась кількість пожеж та постраждалих. Фото: пресслужба ДСНС в Миколаївській областіВ 2024 році на Миколаївщині збільшилась кількість пожеж та постраждалих. Фото: пресслужба ДСНС в Миколаївській області

У 2024 році на Миколаївщині збільшилась кількості пожеж та постраждалих в порівнянні з минулим роком. 43 людини загинули, 54 — були травмовані. 

Як повідомили в пресслужбі ДСНС, цьогоріч вже зафіксували 774 пожежі. Це на 87 більше, ніж у 2023 році, тоді було — 687.

Зазначається, що під час пожеж загинуло 43 людини, минулого року — 49. Крім того, 54 особи отримали травми, в 2023 році постраждали 36 людей.

Водночас, вогнеборці змогли врятувати 66 мешканців, серед яких 13 дітей, що також перевищує показник минулого року. Тоді було 48 врятованих, з яких 4 — діти.

Раніше повідомлялось, що 23 грудня у селі Юріївка Баштанського району Миколаївщини загорівся житловий будинок. Під час проведення обстеження будинку вогнеборці виявили тіло загиблої 74-річну жінки.

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